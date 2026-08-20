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UBS, riskli varlıklara yönelik olumlu görüşünü koruyor

UBS, riskli varlıklara yönelik olumlu görüşünü koruduğunu aktardı. Banka, dirençli ABD büyümesi, güçlenen şirket kârları ve Fed'in faizleri sabit tutacağı beklentisinin artan jeopolitik risklerin piyasa duyarlılığı üzerindeki baskısından daha ağır basacağını değerlendirdi.

Haber Merkezi
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UBS, riskli varlıklara yönelik olumlu görüşünü koruyor
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UBS, VIX endeksinin 2026'nın en düşük seviyesine gerilemesinin yakın vadede piyasalarda önemli katalizörlerin sınırlı olduğuna işaret ettiğini belirtti. Banka, bu sakin görünümün Nvidia'nın yaklaşan bilançosu ve Jackson Hole ekonomi sempozyumu öncesinde devam etmesini beklediğini aktardı.

Banka, İsrail-Hizbullah çatışmasının yeniden tırmanması, Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik ve Rusya-Ukrayna savaşında yoğunlaşan saldırıları başlıca jeopolitik riskler arasında gösterdi.

Buna karşın UBS, ABD ekonomisinin temmuz ayındaki zayıf perakende satış verileri ve yüksek petrol fiyatlarına rağmen dirençli kalmayı başardığını belirterek, riskli varlıklara yönelik yapıcı duruşunu sürdürdü.

Yurt dışı ÜFE temmuzda aylık yüzde 2,51, yıllık yüzde 29,67 arttıYurt dışı ÜFE temmuzda aylık yüzde 2,51, yıllık yüzde 29,67 arttıEkonomi

 