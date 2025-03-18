UBS, S&P 500'ün toparlanmasını bekliyor

UBS analistleri, Trump yönetiminin ticaret politikalarını yakında netleştireceğine ve resesyon risklerini önleyeceğine inanıyor. Tarihsel olarak, boğa piyasalarındaki düzeltmeler alım fırsatları sunar - yüzde 10'luk bir düşüşten sonra P&P 500 kazançları ortalama 3 ayda yüzde 8, 6 ayda yüzde 13 ve bir yılda yüzde 19'dur.

Momentum hisseleri, özellikle teknoloji, sert bir darbe aldı, ancak bu yatırımcı konumlandırmasının sıfırlanmasına yardımcı oldu. UBS, önümüzdeki üç ay boyunca olumlu bir risk-ödül görünümü görüyor ve ayı piyasalarının kabaca her yedi yılda bir gerçekleştiğini ve sonuncusunun üç yıl önce olduğunu belirtti.