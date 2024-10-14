UBS'in ABD emeklilik piyasasından men edilmesini isteniyor

Gazete, ABD Çalışma Bakanlığı'nın UBS'in muafiyetini, yönetim altındaki 30 trilyon dolarlık varlıklarla dünyanın en büyüğünde faaliyet göstermek için genişletecek bir başvuruyu değerlendirdiğini söyledi.

Kurallara göre, cezai suçlardan hüküm giymiş ya da denetim makamları tarafından cezalandırılmış bankaların Amerikalı çalışanların emeklilik varlıklarını yönetmesine izin verilmiyor.

Gazete, bir grup aktivistin Çalışma Bakanlığı nezdinde İsviçre bankasının muafiyetinin sona erdirilmesi için lobi faaliyeti yürüttüğünü belirterek, UBS'in 2000-2023 yılları arasında yaklaşık 100 suç için 20 milyar dolar ceza ödediğini vurguladı. UBS'in avukatları gazeteye yaptıkları açıklamada sorunların bireysel personelden kaynaklandığını söyledi. Banka, Haziran ayında sona eren muafiyetin uzatılması için 500 sayfalık bir başvuru yaptı. Reuters'a konuşan bir banka sözcüsü, "Başvurumuzu yaptık ve yakında bir karar bekliyoruz" dedi.