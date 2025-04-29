UBS'ten ABD borsaları için yeni tahmin

UBS Investment Research analistleri, ABD hisse senedi fiyatlarının tarifelerle ilgili riskleri tam olarak yansıtmadığını ve fiyatların yakın vadede daha da düşmesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, ABD gümrük tarifelerinin kurumsal kazanç büyümesini sürüklemesinin beklendiğini ve bu olasılığın fiyatlanmadığını ifade etti.

UBS, şirketlerin kazanç beklentilerini düşürmesi ve ABD Merkez Bankası'nın daha yavaş faiz indirimleri nedeniyle faiz oranlarının nispeten yüksek kalması nedeniyle ABD hisse senedi fiyatlarının yakın vadede düşmesinin beklendiğini söylüyor.

Vadeli endeksler bakıldığında, şu sıralarda Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,35 artıda. S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq 100 ise yüzde 0,18 eksideler.