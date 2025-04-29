  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. UBS'ten ABD borsaları için yeni tahmin
Takip Et

UBS'ten ABD borsaları için yeni tahmin

UBS, ABD hisse senedi fiyatlarının yakın vadede düşmesini bekliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
UBS'ten ABD borsaları için yeni tahmin
Takip Et

UBS Investment Research analistleri, ABD hisse senedi fiyatlarının tarifelerle ilgili riskleri tam olarak yansıtmadığını ve fiyatların yakın vadede daha da düşmesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, ABD gümrük tarifelerinin kurumsal kazanç büyümesini sürüklemesinin beklendiğini ve bu olasılığın fiyatlanmadığını ifade etti.

UBS, şirketlerin kazanç beklentilerini düşürmesi ve ABD Merkez Bankası'nın daha yavaş faiz indirimleri nedeniyle faiz oranlarının nispeten yüksek kalması nedeniyle ABD hisse senedi fiyatlarının yakın vadede düşmesinin beklendiğini söylüyor.

Vadeli endeksler bakıldığında, şu sıralarda Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,35 artıda. S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq 100 ise yüzde 0,18 eksideler.

ABD'de mal ticareti açığı martta rekor seviyeye ulaştıABD'nin mal ticaret açığı arttıKüresel Ekonomi

 

Finans
S&P: Bankaların performansı TCMB adımlarına bağlı olacak
S&P: Bankaların performansı TCMB adımlarına bağlı olacak
SPK'dan sermaye piyasası araçlarına ilişkin düzenleme
SPK'dan sermaye piyasası araçlarına ilişkin düzenleme
JPMorgan’dan Wall Street’e “geçici iyimserlik” uyarısı
JPMorgan’dan Wall Street’e “geçici iyimserlik” uyarısı
Türkler en çok hangi yatırım aracını tercih ediyor? Araştırma sonuçları açıklandı
Türkler en çok hangi yatırım aracını tercih ediyor? Araştırma sonuçları açıklandı
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor