UBS'ten sterlin için 2026 tahmini

UBS Global Wealth Management'tan Themis Themistocleous, İngiltere'nin yapışkan enflasyona ve karmaşık bir mali arka plana sahip olduğunu, bu nedenle İngiltere Merkez Bankası'nın faizleri kademeli bir tempoda indireceğini belirtti.

UBS, 2026'da İngiltere Merkez Bankası'nın sadece iki faiz indirimi daha yapmasını bekliyor. Bu durum, İngiltere getirilerini önümüzdeki aylarda ABD ve avro bölgesinin üzerinde bırakacak.

Banka, sterlin'in mevcut 1,3062 dolar seviyesinden 2026 yılının ortasında 1,36 dolara yükselmesini öngörüyor.

Euro karşısında ise sterlin'in sabit seyretmesi bekleniyor. Bunun nedeni, İngiltere'nin mali zorlukları ile Alman mali teşviklerinin avro bölgesi büyümesini artırma ihtimali arasındaki denge olarak gösteriliyor.