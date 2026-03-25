UBS'ten yatırımcılar için dikkat çekici strateji

Bloomberg News'un haberine göre, UBS'in elektronik işlem masası tarafından mart ayının ilk haftasında altı bölgesel borsada yapılan inceleme, volatilitenin büyük ölçüde açılışta yoğunlaştığını ve gün içi hacim eğrilerinin kısa süre sonra tarihsel ortalamalara döndüğünü ortaya koydu.

Güney Kore’de Kospi 200 Endeksi’nde açılışta işlem hacmi altı aylık ortalamanın 2,2 katına kadar çıktı, ardından sert şekilde düştü. UBS, yatırımcıların ilk beş dakikada işlem yapması gerektiğini, yeniden giriş veya öğle saatlerinde pozisyon almaktan kaçınmalarını tavsiye etti. Japonya’da Nikkei 225 için en uygun zaman dilimi açılıştan sonraki 10-15 dakika, Avustralya’da ise 15-25 dakika olarak belirlendi. Çin hisselerinde ise 09.25-09.40 arasındaki açılış penceresi öne çıktı.

Araştırma, 28 Şubat’ta başlayan Orta Doğu çatışmasının ardından Asya’da işlem dinamiklerinin değiştiğini gösteriyor. Piyasa yönü giderek manşetlere bağımlı hale gelirken, gün içi sert yön değişimleri arttı. UBS, olası barış görüşmelerine dair haberler çıksa da piyasaların gerçek bir çözüm görülene kadar dalgalı kalacağını, enerji fiyatları ve finansal varlıkların tam istikrar sağlanana dek volatiliteye açık olacağını vurguladı.