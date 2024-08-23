UBS'ten yeni tahmin: Yukarı hareket 2025 ortasına kadar sürebilir

UBS, S&P 500'de yukarı hareketin 2025 ortasına kadar sürmesini bekliyor. "SP500 şirketlerinin bu yıl %11, 2025'te ise %8 oranında kazanç artışı kaydetmesini bekliyoruz. Baz senaryomuz SP500'ün yılı 5.900 civarında tamamlaması ve Haziran 2025'e kadar 6.200'e ulaşmasıdır" diyen UBS, "Tarihsel olarak bakıldığında bir resesyonun olmadığı durumlarda, endeks bir döngünün ilk Fed faiz indirimini takip eden 12 ayda ortalama %17 değer kazanmıştır" ifadelerini de kullandı.

"ABD hisse senetlerindeki toparlanma ve yakın bir durgunluk korkusunun azalması, yatırımcıları daha riskli varlıklara geri döndürürken, yen taşıma işlemlerinin hızla çözülmesi ABD dolar'ın düşüşünü hızlandırdı" değerlendirmesini yapan UBS, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklanacak yeni ekonomik veriler USD'nin geçici olarak güçlenmesine yol açma potansiyeline sahiptir, ancak dolardaki herhangi bir sıçramanın #greenback riskini azaltmak ve diğer para birimlerine geçmek için kullanılması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Fed'in 2024'te kalan üç toplantısının her birinde faiz oranlarını düşürmesini bekediklerini de vurgulayan UBS, "İş gücü piyasası veya tüketici harcamalarının zayıflaması durumunda 50 baz puanlık bir indirim potansiyeli var. Son enflasyon ve işgücü piyasası verileri, Temmuz toplantısında Fed'in hedef aralığını 25 baz puan düşürmesi için makul bir durum sağlamıştı. Bu da Fed'in ek ekonomik zayıflık işaretleri karşısında agresif davranması için çıtanın düşük olduğunu gösteriyor" dedi.