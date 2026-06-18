Ultra Clean Holdings hisseleri 119,12 dolarla Wall Street tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı

Çip üretim altyapısında küresel liderlerin bir numaralı iş ortağı konumunda bulunan teknoloji grubunun borsa kotasyonlarındaki bu sıçraması, sektör genelindeki tedarik zinciri dönüşümünün de en taze yansıması olarak dikkat çekiyor. Büyük hacimli yatırım bankalarının peş peşe yayımladığı revizyon raporlarında hedef fiyatların yukarı yönlü güncellenmesi, hisse senedi üzerindeki spekülatif köpüğü temizleyerek rasyonel bir büyüme trendi bizzat yarattı. Akıllı telefonlardan otonom araçlara kadar uzanan geniş üretim yelpazesi, karlılık oranlarını tırmandırıyor.

Yarı iletken sektöründe akıllı çip ekipmanlarına hücum başladı

Küresel teknoloji devlerinin yapay zeka veri merkezleri kurmak adına bütçelerini milyarlarca dolar seviyesine çıkarması, çip üretim süreçlerinde hayati roller üstlenen yan sanayi firmalarını bizzat borsanın yeni gözdesi haline getirdi. Ultra Clean Holdings tarafından paylaşılan son çeyrek bilanço tabloları, sipariş defterlerinin önümüzdeki iki yıl boyunca tamamen dolu olduğunu net bir biçimde kanıtladı. Yaşanan bu operasyonel genişleme nakit akışını güçlendirirken, kurumsal fon yöneticilerinin portföylerindeki çip ağırlıklı varlık oranını %100 düzeyine ulaştırma iştahını da doğrudan tetikliyor.

Teknoloji endekslerinde kurumsal alımlarla gelen rekor serisi

Finansal piyasaların seans kapanış verileri incelendiğinde, şirketin sergilediği performansın Nasdaq ve S&P 500 endekslerindeki genel ortalamaları geride bıraktığı açıkça görülüyor. Hisse başına karlılık oranlarının %30 düzeyinde artış göstermesi, kısa vadeli kar realizasyonuna yönelen portföylerin yerine uzun vadeli kurumsal yatırımcıların hisseye kalıcı olarak yönelmesini sağladı. Faiz artış opsiyonunun masada kalmasına rağmen yüksek teknoloji şirketlerinin kendi iç dinamikleriyle bu tarz hacimli büyüme rekorlarını kırmaya devam edeceği öngörülüyor.