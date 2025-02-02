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UniCredit-Commerzbank krizi! Almanya, İtalya'nın desteğini talep etti

Alman hükümeti, UniCredit’in Commerzbank’ı devralmasını engellemek amacıyla İtalya ile görüşmelere başladı. UniCredit’in Generali sigorta şirketindeki hissesini artırmayı hedeflediği öğrenildi.

Haber Merkezi
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UniCredit-Commerzbank krizi! Almanya, İtalya'nın desteğini talep etti
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Alman hükümeti, Unicredit’in Commerzbank’ı devralmasını durdurmak için İtalya’dan yardım talep etti. İtalyan gazetesi La Repubblica'nın haberine göre, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck’in başlattığı görüşmelerin ardından, İtalya Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti’nin yanıt verdiği bildirildi.

Görüşmelerin yalnızca finans sektörüyle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda Ita-Lufthansa, enerji ve otomobil sektörlerinde de ele alındığı ifade edildi.

İtalyan sigorta şirketi Generali’den hisse alma hedefi

Öte yandan, Reuters’ın aktardığına göre UniCredit, Commerzbank’la birlikte, İtalya’nın en büyük sigorta şirketi Generali’de de payını artırmayı hedefliyor. Banka, Generali’de yüzde 4-5 hisse almayı planlıyor.

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