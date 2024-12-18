UniCredit, Commerzbank'ta payını artırdı

UniCredit'ten yapılan açıklamada, bankanın Commerzbank'ın hisselerini finansal araçlar yoluyla satın alarak Alman bankasındaki payını yüzde 28'e yükselttiği belirtildi.

İtalyan banka, daha önce Commerzbank'taki payını yüzde 29,9'a çıkarmak için yasal başvuruda bulunacağını duyurmuştu.

Açıklamada, "UniCredit, Commerzbank'ta yüzde 10'u aşan ve yüzde 29,9'a varan oranda hisse satın almak için gerekli yasal başvuruları yapmıştır. Yetkilendirme süreci başlatılmış olup, yetkililerle görüşmeler devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Unicredit, 11 Eylül’de, yarısını Alman devletinden (yüzde 4,49’u) satın alarak, diğer yarısını piyasadan toplayarak Commerzbank'ın yüzde 9 hissesini satın aldığını açıklayarak Alman bankacıları ve siyasetçileri şaşırtmıştı.

UniCredit, 23 Eylül'de ise Commerzbank'taki yüzde 11,5 hissesini yine finansal araçlar yoluyla satın alarak bankadaki payını yüzde 21'e çıkarmıştı.

Bankanın en büyük hissedarı oldu

UniCredit'in bugünkü satın alışı, İtalyan bankayı yüzde 28’lik payla Commerzbank'ın en büyük hissedarı haline getirmesi dikkati çekti.

Bankada Alman devletinin yüzde 12'lik, ABD'li varlık yöneticisi BlackRock Inc.'in de yüzde 7,2'lik hissesi bulunuyor.

Almanya'nın borsada işlem gören en büyük ikinci bankası olan Commerzbank, geçen yıl 2,2 milyar avro ile 15 yılın en yüksek karını elde etmişti.

Bankanın net karının 2027'ye kadar yaklaşık 3,4 milyar avroya yükselmesi bekleniyor.

42 bin çalışanı ve 800 şubesi bulunan Commerzbank, 2008'deki küresel mali kriz sonrasında milyarlarca avroluk zarar etmiş, 18,20 milyar avro devlet yardımı almak zorunda kalmıştı.

Bunun 13,15 milyar avroluk kısmı Alman hazinesine geri ödendi.

UniCredit'in satın alınmasından önce Alman devleti Commerzbank'ın yüzde 16,5 hissesine sahipti.