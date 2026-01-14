ÜNLÜ & Co’dan 2026 stratejisi: Enflasyon düşüyor, hisse seçimi kritik oluyor

ÜNLÜ & Co'nun Araştırma Bölümü tarafından hazırlanan "2026 Strateji Raporu" yayımlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ÜNLÜ & Co raporla makroekonomik çerçeveden küresel dinamiklere, sektör bazlı değerlendirmelerden hisse senedi piyasalarına kadar geniş bir perspektif sunarak, yatırımcılara stratejik yol haritası oluşturmayı hedefliyor.

Raporda, dezenflasyon sürecinin devam etmesiyle makroekonomik göstergelerde daha dengeli ve öngörülebilir bir yapının öne çıktığı aktarılıyor.

Enflasyonun 2026 sonunda yüzde 23,9 seviyesine gerilemesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yaklaşık yüzde 30 seviyesine çekmesi gibi öngörülerin bulunduğu raporda, dolar kuruna ilişkin tahminler de yer alıyor.

Raporda, finansman koşullarındaki kademeli gevşeme ve öncü göstergelerdeki toparlanma sayesinde büyümenin 2026'da yüzde 4,5 seviyesinde dirençli kalacağı öngörülüyor.

Küresel dinamiklerin Türkiye açısından oluşturabileceği fırsat alanlarına da dikkat çekilen raporda, dolardaki görece zayıflama ve avrodaki değerlenme beklentisinin, hem gelişmekte olan piyasalara sermaye akımlarını destekleyebileceği hem de Avrupa'ya ihracat yapan Türk şirketlerinin rekabetçiliğini artırabileceği belirtiliyor.

ÜNLÜ & Co'nun 2026 Strateji Raporu kapsamında oluşturulan model portföyde, Akbank, Yapı Kredi, BIM, Astor, Sabancı Holding, Koç Holding, Medical Park, Ülker ve Coca-Cola İçecek yer alıyor. Raporda TL'ye duyarlı sektörlerin dezenflasyon süreci ve para politikası çerçevesinde avantajlarını koruduğu belirtilirken, 2026'da hisse seçiminin daha zor ve kritik hale geleceği vurgulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Başkanı Erol Danış, raporu hazırlarken, makroekonomik görünümü, küresel dinamikleri ve yatırımcı davranışlarını bütüncül bir çerçevede ele aldıklarını belirtti.

Geçen yılın, piyasalarda denge arayışının öne çıktığı bir yıl olduğunu aktaran Danış, şunları kaydetti:

"2026'ya girerken ise daha öngörülebilir bir makro ortamda temkinli ancak fırsatlara açık bir yatırım zemini görüyoruz. Dezenflasyon süreci ve TL istikrarının güçlenmesiyle birlikte, önümüzdeki dönemde doğru sektör ve şirket seçimi her zamankinden daha belirleyici olacak. Bu nedenle yatırım kararlarının, seçicilik ve uzun vadeli stratejik uyum temelinde şekillendirilmesi gerektiğini düşünüyorum."