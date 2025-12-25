Ünlü piyasacıdan öneri: 2026'da yatırımcının portföy sepetinde neler olmalı?

Şenay ZEREN

'Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz oldu.

Yılmaz, "2025 dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsalarında güçlü ralliler yaşanırken, biz yılı büyük ihtimalle yalnızca nominal bazda artıda kapatacağız. Dolar bazında ise neredeyse sıfıra yakın bir performanstan söz ediyoruz. Yılın sonuna doğru bir miktar toparlanma olabilir, hatta yılı yıl içi en yüksek seviyelere yakın kapatma ihtimali de var" şeklinde değerlendirirken; 2026 yılına ilişkin ise, "2026’ya baktığımızda, 2024–2025’e kıyasla daha iyi bir performans bekliyorum. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edeceğini düşünüyorum. Bugünden bakıldığında, 2026 yıl sonuna kadar yaklaşık 800 baz puanlık bir faiz indirim alanı olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Hangi sektörler öne çıkabilir?

Mert Yılmaz, yatırımcılara şöyle tavsiyelerde bulundu ve öne çıkabilecek sektörleri değerlendirdi: "Geçmiş 1,5 yılın kaybını telafi etmeye çalışırken aşırı işlem yapmamak gerekiyor. Yapılan işlem sayısı arttıkça, bu durum genellikle yatırımcının lehine sonuçlanmıyor. Sektörler tarafında, faiz indirimlerinin devam etmesi halinde bankacılık sektörü listenin en üstünde yer alıyor. Buna paralel olarak GYO’lar da dikkat edilmesi gereken sektörler arasında.

Havacılık sektörü uzun süredir geride kaldı ve ucuz kaldığını düşünüyorum. Holdingler de tekrar gündeme gelebilir ancak banka–holding ilişkilerinde aynı grup olmamasına dikkat edilmeli.

Telekom sektöründe 5G yatırımları kısa vadede finansal yük yaratsa da uzun vadede potansiyel barındırıyor. Gıda enflasyonunun yüksek seyri nedeniyle perakende sektörü de takip edilmeli.

Savunma sanayi ise özellikle ASELSAN öncülüğünde güçlü hikâyesini koruyor."

Dövizde sert yükseliş olur mu?

2026 yabancı girişiyle ilgili, "2026’da hisse tarafına 'oluk oluk' bir yabancı girişi beklemiyorum ama mevcut duruma kıyasla daha iyi bir tablo mümkün" şeklinde ifade eden İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz; dövizde sert ve enflasyonu aşan bir yükseliş beklemediğini söylerken, temel senaryosunun enflasyon kadar bir kur artışı olduğunu vurguladı.

2026'da yatırımcı nasıl bir portföy sepeti oluşturmalı?

Yılmaz 2026 yılı için portföy sepeti dağılımını şöyle yaptı: "Portföy dağılımı açısından, bugünden bakıldığında dengeli bir yapı daha sağlıklı görünüyor. Yaklaşık olarak:

Yüzde 40 TL (mevduat, para piyasası fonları, tahvil),

Yüzde 40 hisse senedi,

Yüzde 10 döviz,

Yüzde 10 kıymetli madenler şeklinde bir dağılım makul."

Altın ve gümüşte hızlı yükseliş sürer mi?

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, "Altın ve gümüş tarafında, yaşanan yükseliş tarihi ölçekte. Özellikle gümüşte yaklaşık 45 yıl sonra görülen bir performans var. Bu ölçekte bir performansın arka arkaya tekrarlanması oldukça zor. Altın talebinin arkasındaki ana unsur merkez bankaları. Jeopolitik riskler ve rezerv politikaları bu talebi destekliyor. Altın ve gümüş portföylerde sigorta amaçlı bulunmalı. Ancak mevcut seviyelerden kısa vadeli al-sat yapmak bana göre oldukça riskli. Çok hızlı yükselişlerin düzeltmeleri de genellikle aynı hızda olur" şeklinde analiz etti.