Ünlü Yatırım Holding, 35 milyon TL'lik hisse geri alımı yapacak

Ünlü Yatırım Holding AŞ, hisse geri alımı yapma kararı aldı. Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada şunlar kaydedildi:

''Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14. Şubat 2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı da dikkate alınarak pay geri alım programının azami 3 ay süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine, pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 35 milyon TL olarak ve geri alınacak azami hisse adedinin ise 5 milyon adet (5 milyon TL Nominal) olarak belirlenmesine, pay geri alım için ayrılacak fonun, şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmasına,gerekli görüldüğü takdirde geri alımının yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine, şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, KAP'a gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.''