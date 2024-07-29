UPS'ten 22 milyar dolar konsolide gelir

UPS, 2024 ikinci çeyrek mali rakamlarını açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre %1,1 düşüşle 21,8 Milyar Dolar konsolide gelir elde etti. 2023’nin ikinci çeyreğine göre %30,1 düşüşle 1,9 Milyar Dolar olarak gerçekleşen Konsolide Faaliyet Kârı, düzeltilmiş bazda %29,3 düşüş gösterdi. İkinci çeyrekte Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1,65 Dolar ve Düzeltilmiş Hisse Başına Seyreltilmiş Kazanç, geçen yılın aynı dönemine göre %29,5 azalarak 1,79 dolar olarak gerçekleşti.

2024 yılı ikinci çeyreği için genel kabul görmüş muhasebe sonuçları (GAAP), 120 Milyon Dolarlık vergi sonrası dönüşüm bedeli ve diğer masrafları ya da 0,14 Dolar Seyreltilmiş Hisse Başı Kazancı kapsıyor.

UPS İcra Kurulu Başkanı Carol Tomé, “Öncelikle ikinci çeyrekteki sıkı çalışmaları ve çabaları için tüm UPS çalışanlarına teşekkür etmek isterim. Bu çeyrekte, dokuz çeyrektir ilk kez ABD'deki hacim artışına geri döndüğümüz için şirketimiz için önemli bir dönüm noktası oldu. Beklediğimiz gibi, 2024'ün ilk yarısında geçen yıl bildirdiğimiz rakamlara kıyasla faaliyet kârımızda düşüş yaşandı. İleriye dönük olarak, faaliyet kârı artışına geri dönmeyi bekliyoruz.” dedi.