Uzmanı değerlendirdi: Yabancı yatırımcı akımları ve İngiltere Merkez Bankası'nın kritik faiz ikilemi

TCMB’nin açıklayacağı haftalık menkul kıymet istatistiklerine değinen Enes Dikidaş, bu verilerin yurt dışı yerleşiklerin Türkiye piyasalarına bakışını izlemek açısından en güncel göstergelerden biri olduğunu ifade etti. Veride geçen ‘yabancı’ ifadesinin vatandaşlığı değil yerleşikliği simgelediğini vurgulayan Dikidaş, değerlendirmelerin bu çerçevede yapılması gerektiğini hatırlattı.

Geçtiğimiz haftanın verilerinde yurt dışı yerleşiklilerin 647,6 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaptığını ve 4 haftalık alım serisinin son bulduğunu belirten Dikidaş; aynı dönemde devlet tahvilinde 156,7 milyon dolarlık net alım yaşandığını, özel sektör borçlanma senetlerinde ise sınırlı bir çıkış görüldüğünü söyledi. Dikidaş, BIST 100 endeksinin söz konusu haftada %4'ün üzerinde gerilemesi nedeniyle hisse senedi stoğundaki düşüşte sadece net satışların değil, piyasa değerindeki gerilemenin de etkili olduğunu kaydetti.

BIST 100'de yabancı payı ve öne çıkan hisseler

BIST 100 endeksinin %3'ün üzerinde yükseldiği, bankacılık hisselerinin güçlü seyrettiği ve işlem hacimlerinin tarihi rekor kırdığı 7-11 Eylül haftasında yabancıların yeniden alım tarafına geçip geçmediğinin takip edileceğini belirten Dikidaş, yüksek reel faiz ve TL varlıkların sunduğu getiri avantajının sabit getirili kıymetleri cazip tuttuğunu dile getirdi.

Yabancıların Borsa İstanbul'daki payının %32,5 seviyesine gerilediğini ve geçmiş yıllara kıyasla görece düşük kaldığını aktaran Dikidaş, hisse bazlı hareketleri de paylaştı. Dikidaş'ın aktardığı verilere göre, son haftada yabancı payının en fazla arttığı hisseler Patek, İşmen, DAP Gayrimenkul ve Şekerbank olurken; SASA, Akbank, Emlak Konut ve Efor hisselerinde ise yabancı payında gerileme kaydedildi.

BoE’nin faiz ikilemi

Küresel piyasalarda BoE’nin açıklayacağı faiz kararının önemine değinen Dikidaş, politika faizinin Aralık 2025'ten bu yana bulunduğu %3,75 seviyesinde sabit tutulmasının beklendiğini aktardı. Temmuz toplantısında 6'ya karşı 3 oyla faizin sabit bırakıldığını hatırlatan Dikidaş, faiz artışı yönünde oy kullanan üye sayısının artmasının gelecek toplantılar için güçlü bir sinyal olacağını belirtti.

İngiltere ekonomisinin temmuzda %0,4 büyüyerek beklentileri aştığını ancak istihdam piyasasında zayıflama emarelerinin belirginleştiğini ifade eden Dikidaş; açık pozisyon sayısının 2021'den bu yana en düşük seviyeye indiğini, Ağustos ayı enflasyonunun ise %2,9'dan %3,1'e yükseldiğini vurguladı. Ortadoğu'daki gerilimlerin etkisiyle petrolün 105 doları aşması ve enerji tavan fiyatının Ekim'de %4 artacak olmasının bankayı zor bir tercihle karşı karşıya bıraktığını söyleyen Dikidaş, faiz artırımının enflasyonu dizginleyebileceğini ancak zayıf istihdamı baskılayabileceğini; faizi sabit tutmanın ise istihdama zaman kazandırırken enerji kaynaklı fiyat artışlarını kalıcılaştırma riski taşıdığını belirtti.

Altın ve küresel piyasalar üzerindeki etkiler

BoE'den gelebilecek şahin mesajların ve oy dağılımındaki faiz artışı yönlü kaymaların Sterlin'i güçlendirip tahvil faizlerini yükseltebileceğini kaydeden Dikidaş, küresel faizlerin yüksek kalacağı beklentisinin altın fiyatları ve gelişmekte olan ülke piyasalarındaki risk iştahı üzerinde baskı oluşturabileceğini değerlendirdi. Bankanın istihdamdaki zayıflığı öne çıkararak ılımlı bir ton benimsemesi halinde ise değerli metaller ve gelişmekte olan piyasaların desteklenebileceğini sözlerine ekledi.