Uzmanından enflasyon raporu öncesi kritik hisse analizleri

Küresel piyasalarda gözler bir yandan Hürmüz Boğazı'na ilişkin ABD ve İran cephesinden gelen çelişkili açıklamalardayken, diğer yandan petrol fiyatlarındaki seyir dikkat çekiyor. Serdar Pazı, Brent petrolün 80 dolar seviyesinin altına inmekte zorlandığına işaret ederek, diplomatik trafiğin sonuçları somutlaşmadıkça piyasanın iyimser açıklamaları fiyatlamakta temkinli davrandığını belirtti. Petrol fiyatlarının yüksek kalması, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler için risk oluşturmaya devam ediyor.

ABD tarafında ise temmuz ayı enflasyon verileri kritik bir eşik olarak görülüyor. Hem manşet hem de çekirdek enflasyonda %0,2 civarı bir artış beklendiğini ifade eden Pazı, geçtiğimiz günlerde açıklanan düşük istihdam verisiyle birlikte Fed’in eylül ayında faiz artırmayacağı senaryosunun ağırlık kazandığını vurguladı.

İçeride gözler TCMB’nin enflasyon raporunda

Yurt içi piyasalarda haftanın en önemli gelişmesi 13 Ağustos’ta yapılacak olan enflasyon raporu sunumu olacak. Serdar Pazı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları ve reel sektörün beklentilerini nasıl bir potada eriteceğinin takip edileceğini belirtti. Özellikle %26-28 bandındaki enflasyon ara hedefinin güncellenip güncellenmeyeceği ve petrol fiyatları kaynaklı yükselişin trende etkisi merakla bekleniyor. Bilanço sezonunun devam ettiğini de hatırlatan Pazı, Enerjisa ve Borusan gibi şirketlerin olumlu finansallar açıkladığını ekledi.

Aksu Enerji (AKSUE) ve Çates Elektrik (CATES) teknik görünüm

Hisse bazlı analizlerde Aksu Enerji (AKSUE) için ortalamaların hafif aşağı döndüğünü belirten Pazı, 45,13 ve 45,28 seviyelerinin kısa vadeli direnç olarak çalıştığını ifade etti. Satış baskısının bitmesi için 45,00 seviyesinin aşılması gerektiğini söyleyen Pazı, destek seviyelerini 41,80 ve 40,80 olarak paylaştı. Şirketin dolar bazlı garantili satış süresinin dolmasıyla oluşan gelir kaybına da dikkat çekti.

Çates Elektrik (CATES) tarafında ise Aksu Enerji’nin aksine daha olumlu bir teknik tablo söz konusu. Kısa vadeli ortalamaların üzerinde kalınmasının önemli olduğunu vurgulayan Pazı, 52,00 seviyesinin aşılması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini belirtti. Ancak şirketin son açıkladığı kârın ertelenmiş vergi geliri kaynaklı olduğunu, operasyonel tarafta (FAVÖK) zarar açıklandığını not etti.

Ahlatcı Gaz (AHGAZ) ve Federal Mogul (FMIZP) analizi

Ahlatcı Doğalgaz (AHGAZ) için 32,86 ve 34,51 seviyelerinin direnç oluşturabileceğini belirten Pazı, hissenin şu an ortalamaların altında seyrettiğini ifade etti. Doğalgaz dağıtım şirketlerinde genellikle ısınma giderlerinin arttığı 3. ve 4. çeyreklerde daha iyi finansallar görüldüğünü hatırlatan Pazı, 30,00 ve 32,00 bandındaki desteklerin izlenmesi gerektiğini söyledi.

Son olarak Federal Mogul İzmit Piston (FMIZP) hissesini değerlendiren Serdar Pazı, kağıdın 250-400 bandındaki yatay sıkışmasının sonuna gelindiğini belirtti. 283 ve 287 olan ortalamaların üzerinde seyreden hisse için 317 seviyesi ilk direnç noktası olarak öne çıkıyor. Şirketin ihracat gelirleri ve nakit pozisyonundaki iyileşmeye rağmen, faaliyet dışı gelirlerin karlılıkta etkili olduğunu ve İzmit’teki bazı üretim bantlarının kaydırılmasına ilişkin haber akışının takip edilmesi gerektiğini ekledi.