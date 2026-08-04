Uzmanından kritik analizler: Bilanço sezonu ve 4 hisse için teknik görünüm

Jeopolitik risklerin masada kalmaya devam ettiğini belirten Serdar Pazı, özellikle ABD ve İran arasındaki gerilimin petrol fiyatlarında 80 dolar civarında yeni bir denge oluşturduğunu ifade etti. Yurt içinde ise enflasyon verisinin beklentilerin bir miktar altında gelmesinin bankacılık sektöründe tepki alımlarına yol açtığını kaydeden Pazı, eylül sonrası için faiz indirimi beklentilerinin piyasada konuşulmaya başlandığını dile getirdi.

Bilanço sezonunda ‘yüksek faiz’ baskısı

Bilanço sezonunun geneline dair gözlemlerini aktaran Serdar Pazı, beklentileri belirgin şekilde aşan şirket sayısının oldukça sınırlı kaldığını vurguladı. Pazı, yüksek faiz ortamının şirketlerin finansman maliyetlerini artırdığını, nakit pozisyonlarını azalttığını ve işletme sermayesinde erozyona neden olduğunu ifade etti. Mevcut finansal sonuçların, endeksi 13.000 seviyelerindeki sıkışmadan kurtaracak kuvvette bir ivme henüz yakalayamadığını da sözlerine ekledi.

ISMEN: Destek seviyelerinden tepki bekleniyor

İş Yatırım (ISMEN) hissesini teknik açıdan yorumlayan Serdar Pazı, kağıdın 33,95 seviyesindeki Fibo desteğine ve düşen kanalın alt bandına oldukça yakın olduğunu belirtti,. Ortalamaların altında seyreden hissede 37,5 ve 38,34 seviyelerinin direnç olarak takip edilebileceğini söyleyen Pazı, bazı kurumların 65 TL hedef fiyatla %88 yükseliş potansiyeli öngördüğünü hatırlatarak, hacim desteğiyle bu bölgelerden bir tepki gelip gelmeyeceğinin izleneceğini kaydetti,.

TUKAS: Değerleme cazip ancak görünüm zayıf

Tukaş Gıda tarafında 1,95-2 aralığının kritik bir destek bölgesi olduğunu ifade eden Serdar Pazı, hisse fiyatının TL bazında uzun süre sonra aynı seviyelere dönmesinin bir zayıflık göstergesi olduğuna dikkat çekti,. Buna karşın Pazı, 0,46 piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranıyla şirketin oldukça ucuz bir çarpanla işlem gördüğünü belirtti. Olası tepki hareketlerinde ise 2,36 ve 2,76 seviyelerinin direnç olarak işaret edildiğini paylaştı.

VAKKO: Düzeltme kanalı içerisinde hareket ediyor

Vakko hissesindeki son durumu analiz eden Serdar Pazı, 133 TL seviyelerinden başlayan satışların ardından bir konsolidasyon sürecinin yaşandığını ifade etti. Mevcut durumda düşen bir kanal içerisinde hareket eden hissenin ortalamaların altında kaldığını vurgulayan Pazı, 65,55 seviyesinden kapanış yapan şirkette maliyetleri aşağı çekmesi beklenen güneş enerjisi santrali yatırımı gibi temel gelişmelerin takip edildiğini, ancak teknik görünümün şu an için zayıf seyrettiğini aktardı.

ALARK: Enerji ve tarım odağıyla ayrışıyor

Alarko Holding’in (ALARK) artık bir holdingden ziyade enerji dağıtımı ve tarım odaklı bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Pazı, hissenin 102,90 kapanışıyla ortalamaların altında kaldığını belirtti. Satışların devamı halinde 97,5 ve 93 seviyelerinin destek olarak izlenebileceğini söyleyen Pazı, analizlerde 163 TL hedef fiyat ile %58 yükseliş potansiyeli öngörüldüğünü, ancak teknik momentumun henüz bu potansiyeli desteklemediğine dikkat çekti.