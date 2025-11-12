Uzmanlar Çin’de öne çıkan sektörleri açıkladı

Daiwa analistleri, Çin’de iç talebe yönelik hisselerde, özellikle içecek ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler ve yüksek temettü sunan sektörlerin, 2025’in dördüncü çeyreğindeki piyasa dalgalanmalarına karşı yatırım açısından cazip olduğunu belirtti.

Analistler, Trump’ın Çin ziyareti öncesinde jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi, iç yatırımcıların likidite desteğinin sürmesi ve politika rüzgarlarının yeniden olumlu yönde esmesi sayesinde, 2026’nın ilk yarısı için Çin piyasalarına yönelik iyimser duruşlarını koruduklarını ifade etti.

Ancak yabancı sermayenin Çin hisselerine dönüşünün 2026’da yavaşlaması bekleniyor.

Daiwa’ya göre, küresel fon akışlarındaki ortalamaya dönüş süreci büyük ölçüde tamamlandı. Avrupa’daki yatırımcılar ise Çin’deki deflasyon risklerinden endişe duyuyor ve politika yapıcıların hem sanayi kapasite fazlasını hem de zayıf iş gücü piyasasını aynı anda çözebileceğine dair şüphe taşıyor.