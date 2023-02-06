Uzmanlar tartışıyor: Borsayı açmak doğru muydu?

İSTANBUL (EKONOMİ)

Türkiye’nin 10 ilini etkileyen deprem felaketini yaşarken bugün Borsa İstanbul’un açık olması tartışma yarattı. Borsa İstanbul deprem bölgesinde faaliyet gösteren 8 şirketin pay sıralarını açıklama gelene kadar işleme kapatırken açığa satış yasağı da getirdi. BİST100 endeksi güne yüzde 2,36 düşüşle başlarken ilerleyen saatlerde kayıp yüzde 4’ü aştı. Buna karşın özellikle beton ve çimento şirket hisselerinin ise tavan seviyeden işlem görmesi dikkat çekti. Bazı uzmanlar borsanın isteseydi açmamayı tercih edebileceğini dile getirirken bazı uzmanlar ise, açılmasının doğru bir karar olduğunu vurguladı.

Her iki görüşün ortak noktası ise likidite ihtiyacının oluşabilecek olması. Açılmasını doğru bulan uzman nakit ihtiyacı olan yatırımcıların bulunabileceğini ve borsanın açılmasıyla bu ihtiyacını karşılayabilmiş olacağını belirterek şirketlerin de açıklamalarının görülebilmesi için açık borsanın önemli olduğunu kaydetti. Aynı uzman açılmamasının tahmin edilenden de kötü bir durum yaşandığı mesajı vereceğini ve iki üç gün kapalı kalan borsa açıldığında olumlu mesajlar verilse bile yatırımcının bunu anlamayacağını ve çok ciddi taban seviyeler yaşanacağına dikkat çekti.

Ancak tam gün işlem yerine arife günlerinde olduğu gibi yarım gün işleme açılmanın tercih edilebileceğini söyleyen aynı uzman beton ve çimento hisselerindeki yükselişe ilişkin de piyasanın fiyatlamasının her depremde bu yönde olduğu yorumunu yaptı. Özellikle bir yabancının bir çimento şirketinde büyük İstanbul depremi için pozisyon aldığını hatırlatan uzman insani olarak yanlış olsa da piyasanın böyle işlediğini kaydetti.

Bir başka uzman da teknik olarak Borsa İstanbul’un açma ve kapamaya karar verebileceğini dile getirerek açılışın da tamamen en kötü zamanda bile likiditeyi sağladık mesajını vermeyi hedeflediğini vurguladı. Uzman, çimento ve beton hisselerindeki yükselişi ise yürek yıkıcı bir fiyatlama olarak değerlendirdi.

VİOP uzmanı Tolga Uysal da Twitter’dan yaptığı açıklamada borsanın neden açıldığını anlamanın imkansız olduğunu belirterek “Ayrıca sabahtan beri alınan kararlar ile düzgün bir piyasanın işlemesi zaten mümkün değildi. Spot ve VİOP ilişkisi kopmuş durumda” diye yazdı.

Marbaş Menkul Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru yaptığı açıklamada, felaketten etkilenen bölgede olan yatırımcılarının olası nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere hisse satışını müteakkip T+2'yi beklemeden 100 bin liraya kadar çıkışlarını sağlayacaklarını dile getirdi.

Borsanın açılmasıyla birlikte Oyak Çimento, Nuh Çimento, Afyon Çimento, Beyaz Beton, Çimbeton, Niğde Beton, Bursa Çimento, Akçansa, Göltaş Çimento, Konya Çimento, Boğaziçi Beton, Çimsa Çimento, Batıçim, Batısöke Çimento hisseleri sert yükselişlerle tavan seviyede fiyatlamalar yaşadı.