Uzmanlar yorumladı: BOJ'un faiz artışıyla yen 150'nin altını görecek

Şirketin Yatırım Direktörü Shigeki Muramatsu, "Mevcut yönetim altında BOJ'nin faiz artırmasının zor olabileceği spekülasyonları yenin zayıflamasına yardımcı oldu, ancak gerçeğin biraz farklı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yaklaşık 512 milyar dolar varlık yöneten Asset Management One ayrıca, getirilerin Japonya'nın büyüme beklentilerine kıyasla yüksek olmasını gerekçe göstererek, süper uzun vadeli Japon devlet tahvillerini satın almayı tercih ediyor.

Muramatsu, geçen ayki ani hareketten oldukça şaşırdığını ve Fed'in katılımını beklemediğini belirtti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Japonya'yı enflasyonla mücadele için daha fazla BOJ faiz artışına izin vermeye çağırmasını işaret eden Muramatsu, "Bu görünür koordinasyon, daha erken bir BOJ faiz artışı olasılığını artırdı" diye ekledi.

Para piyasaları şu anda Nisan ayına kadar bir faiz artışı olasılığını yaklaşık %69 olarak fiyatlıyor.

30 yıllık Japon devlet tahvillerinin de cazip göründüğünü söyleyen Muramatsu, bu vadeye ait getirilerin geçen ayki sıçramanın ardından yaklaşık %3,64'te stabilize olduğunu ifade etti.