Uzmanlar yorumladı: Güçlü Euro, faiz indirimini gündeme getirebilir

Capital Economics’ten Jack Allen-Reynolds, enflasyona yönelik risklerin zaten aşağı yönlü olduğuna dikkat çekerek, euronun daha fazla güçlenmesinin faiz indirimlerini daha olası hale getireceğini belirtti. Allen-Reynolds, ECB yetkililerinin sözlü yönlendirmelere başvurabileceğini ancak euro yükselmeye devam etse bile dolar alımı yoluyla doğrudan döviz müdahalesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu vurguladı.

Euro’nun son 10 günde kaydettiği bu ölçekteki yükselişin, son 10 yılda yalnızca birkaç kez görüldüğünü de ekledi.

"Güçlü Euro ECB’nin nötr politika görünümü için tehdit"

ING Bank NV döviz stratejisi başkanı Chris Turner, güçlü Euronun ECB’nin nötr politika görünümü için bir tehdit oluşturduğunu ifade ederek, mevcut fiyat hareketlerinin enflasyonun hedefin altında kalabileceğine dair endişeleri artırdığını söyledi.

Standard Bank G-10 strateji başkanı Steven Barrow ise Euro'da zaman içinde 1,25–1,30 dolar aralığının mümkün olabileceğini, bunun Avrupa ekonomisinin güçlenmesini ve varlıklara yoğun sermaye girişlerini gerektirdiğini dile getirdi.

Credit Agricole döviz stratejisi başkanı Valentin Marinov’a göre, Euro'nun değer kazanması Avrupa hisse ve tahvil piyasalarına sermaye dönüşüyle desteklenmezse ECB bu durumu sorun olarak görebilir. Marinov, önümüzdeki dönemde ECB Başkanı Christine Lagarde’ın "küresel Euro" vurgusunu, EUR/USD’deki sert yükselişlere daha fazla odaklanarak nitelendirebileceğini söyledi.

BBVA Madrid’den Roberto Cobo Garcia ise düzensiz hareketler yaşanmadığı sürece güçlü euronun para politikası üzerinde 2025 başındaki kadar güvercin bir etki yaratmasını beklemediklerini belirtti.