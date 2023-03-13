Vakıfbank, seküritizasyon işlemini 2 milyar dolara çıkardı

Türkiye Vakıflar Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile 20 Şubat 2023’te açıkladığı 1,8 milyar dolar tutarındaki seküritizasyon işlemini 2 milyar dolara ulaştırdığını duyurdu.

Bankadan KAP’a yapılan açıklamada, iki farklı dilimden oluşan toplam yaklaşık 1,8 milyar dolar tutarındaki DPR seküritizasyon işlemi yaptığı hatırlatıldı.

Söz konusu işleme ilaveten, iki farklı bankanın katılımı ile yurt dışı havale akımlarına ve hazine işlemlerine dayalı olarak 2 yıl geri ödemesiz, toplam 5 yıl vadeli 220 milyon dolar tutarında işlemler gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Böylece gerçekleştirilen toplam ihraç büyüklüğü 2 milyar dolara ulaşmıştır" denildi.