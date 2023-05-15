Vakıfbank'a 825 milyon dolar sendikasyon kredisi

Vakıfbank, 20 ülkeden 36 bankanın katılımıyla 189,5 milyon dolar ve 575,5 milyon euro olmak üzere toplam 825 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladığını açıkladı.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, kredinin toplam maliyetinin dolar ve euro kısımlar için sırasıyla Sofr+%4.25 ve Euribor+%4 olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve Mashreqbank PSC'nin ortak koordinatör bankalar olarak yer aldığı sendikasyonda Mashreqbank PSC, Sumitomo Mitsui Banking Corporation ve Standard Chartered Bank ortak sürdürülebilirlik kapsamındaki koordinatör bankalar; Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) ise ajan banka olarak görev aldı.