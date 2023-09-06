VakıfBank’ın eurobond ihracına 3,5 kat talep

VakıfBank, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiği sürdürülebilir eurobond işlemlerinin ardından yeni ihracı da başarıyla tamamladı. Banka, 5 yıl vadeli 750 milyon dolarlık yeni sürdürülebilir eurobond ihracı gerçekleştirdi.

Sürdürülebilir finansman alanında bankacılık sektörü için önem arz eden işlemlere imza attıklarını belirten VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, şunları kaydetti: “Sürdürülebilirlik ve özellikle sürdürülebilir finansman hem bankamız hem de sektörümüz açısından çok kıymetli. Kısa süre önce Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile ‘Yeşil Konut Projesi’ kapsamında ikinci 100 milyon Euro kredi kullandırımı için sözleşme imzaladık. Akabinde 750 milyon dolar tutarında sürdürülebilir eurobond işlemi gerçekleştirdik. 5 yıl vadeli bu yeni işleme, dünyanın her bölgesinden 180’e yakın kurumsal yatırımcıdan ihraç büyüklüğünün 3,5 katı kadar talep geldi. Gelen güçlü talep sayesinde işlemin kupon oranı, başlangıç seviyesinin 62,5 baz puan altında yüzde 9,0 oranında gerçekleşirken; nihai getiri oranı ise yüzde 9,125 oldu. Böylelikle ihraç ettiğimiz sürdürülebilir eurobond ihraç büyüklüğünün toplam tutarı 2 milyar dolar seviyesine yükseldi ve bu alanda da Türk bankaları arasındaki lider pozisyonumuzu güçlendirdik. Ayrıca hatırlanacağı gibi Türk bankaları arasında en son 5 yıl vadeli eurobond işlemini 2021 yılında yine biz yapmıştık. 2 yıl aradan sonra bu vadede piyasayı açan ilk Türk Bankası yine biz olduk.”

“Yıl içindeki uzun vadeli üçüncü büyük fonlama işlemi”

VakıfBank olarak bu yılın başında 2 milyar doları tutarında Türkiye bankacılık sektörünün tek seferdeki en büyük menkul kıymetleştirme işlemini ve kısa zaman önce 500 milyon dolar tutarında teminatlı fonlama işlemi gerçekleştirdikleri hatırlatan Üstünsalih, “Söz konusu sürdürülebilir eurobond ihracıyla birlikte bu yıl içindeki uzun vadeli üçüncü büyük fonlama işlemimizi de başarıyla tamamlamış olduk. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkânları ile yurt dışından ülkemize yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceğiz.” dedi.