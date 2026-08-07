VakıfBank’ın ikinci çeyrek net kârı yüzde 51 arttı

VakıfBank, 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Yıllık bazda aktif büyüklüğünü yüzde 28 artıran banka, bilançosunu 5,8 trilyon TL seviyesine yükseltti. Finansal sonuçlara ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, bankanın özkaynaklarının yıllık bazda yüzde 43 artışla 353 milyar TL’ye, toplam mevduatının ise 3,6 trilyon TL’ye ulaştığı bildirildi. VakıfBank, yılın ilk yarısında 39,6 milyar TL vergi öncesi kâr ve 30 milyar TL net dönem kârı elde etti.

Aynı dönemde nakdi kredilerini yüzde 35 artışla 3,3 trilyon TL’ye, gayrinakdi kredilerini ise yüzde 34 artışla 1 trilyon TL’nin üzerine taşıyan bankanın ekonomiye sağladığı toplam nakdi ve gayrinakdi finansman desteği 4,3 trilyon TL oldu.

"Kaynağı değere, değeri ise sürdürülebilir kalkınmaya dönüştürmek önceliğimiz"

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonu doğrultusunda, uluslararası piyasalardan sağladığımız kaynaklarla ülkemizin üretimine, ihracatına ve istihdamına kesintisiz finansman sunmayı sürdürüyoruz. Reel sektörümüzün yatırım iştahını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı en temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Uluslararası piyasalardan temin ettiğimiz kaynak tutarı ve çeşitliliği ise yalnızca Bankamızın finansal gücünü değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine duyulan güveni de teyit ediyor."

"Büyümeye yön veren güvenilir bir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz"

Sürdürülebilir kalkınma ve bölge yatırımlarına dikkati çeken Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaynaklarımızı ülkemizin üretim kapasitesini, ihracatını, istihdamını ve yatırımlarını destekleyen alanlara yönlendirmeye devam ediyoruz. Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile hayata geçirdiğimiz uzun vadeli finansman iş birliği sayesinde, deprem bölgesinde afetlere dayanıklı ve enerji verimli konutların yanı sıra eğitim ve sağlık altyapısının yeniden inşasına katkı sağlayacak yatırımları destekliyoruz. Deprem bölgesinin ekonomik olarak yeniden ayağa kaldırılmasını yalnızca bir yeniden yapılanma süreci değil, aynı zamanda ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek yeni uzun vadeli finansman programlarıyla depremden etkilenen bölgelerin ekonomik ve sosyal dayanıklılığını daha da güçlendirecek adımlar atmayı sürdüreceğiz. Deprem bölgesinin yeniden güçlendirilmesinden reel sektörün yeşil dönüşümünün desteklenmesine, kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişiminin artırılmasından enerji verimliliği yatırımlarına kadar geniş bir alanda ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de kalkınmaya değer katan yenilikçi finansman modelleri geliştirmeyi sürdürecek; ülkemizin kalkınma yolculuğunda yalnızca finansman sağlayan bir banka değil, aynı zamanda büyümeye yön veren güvenilir bir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz."

Yılın ilk yarısında 7,1 milyar dolarlık uluslararası kaynak

Bankadan yapılan bilgilendirmeye göre; IBRD, MIGA ve AIIB ile gerçekleştirilen anlaşmaların yanı sıra tek yatırımcıyla yapılan en yüksek tutarlı DPR seküritizasyon işleminin de katkısıyla, yılbaşından bu yana Türkiye'ye kazandırılan uluslararası kaynak tutarı 7,1 milyar ABD dolarına ulaştı.

Bu adımlarla birlikte VakıfBank’ın yurt dışından sağladığı toplam kaynak 25 milyar dolara yükselirken, söz konusu kaynağın toplam pasifler içindeki payı yüzde 20 olarak gerçekleşti.