Vakıfbank'ın tahvil ihracında ilk getiri beklentisi belli oldu
Vakıfbank'ın dolar cinsi sermaye benzeri tahvil ihracında ilk getiri beklentisi yüzde 9.250-9.375 seviyesinde oldu.
Vakıfbank'ın beşinci yıldan sonra erken itfa özelliğine sahip sermaye benzeri tahvil ihracında ilk getiri beklentisi yüzde 9.250 - 9.375 aralığında belirlendi.
LSEG servislerinden IFR'da yer alan habere göre 5 Ekim 2034 vadeli tahvil 2029 yılında erken itfa edilebilecek.
Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, piyasa koşullarına bağlı katkı sermaye hesaplamasına (Tier 2) dahil edilmesi için gereken şartlara haiz sermaye benzeri tahvil ihracı planlandığı belirtildi.
Açıklamada BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Emirates NBD Bank, Mashreqbank, SMBC Nikko ve Standard Chartered Bank'dan oluşan uluslararası bankalar konsorsiyumuna ihraç için yetki verildiği belirtildi.