VakıfBank’tan 400 milyon euroluk yeni kaynak

VakıfBank, sürdürülebilir temalı yeni bir yurt dışı kaynak için anlaşma imzaladı. VakıfBank’ın uluslararası kaynaklardan temin ettiği, sürdürülebilirlik kriterlerine dayalı 400 milyon euro tutarında ve 2 yıl vadeli yeni işlemi, Türk bankaları arasındaki en büyük montanlı teminatlı fonlama anlaşması olma özelliği taşıyor.



Konuya ilişkin açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, reel sektöre sağladıkları krediler aracılığıyla oldukça geniş bir çevresel ve sosyal etki alanı yarattıklarını ve bu anlamda sorumluluklarının bilincinde olduklarını söyledi. Üstünsalih, “Güçlü bir finansal performansın yanı sıra doğrudan ve dolaylı olarak bıraktığımız karbon ayak izimizi azaltma amacımız ve sürdürülebilir finansman alanında attığımız adımlar, her zaman ajandamızın ilk sırasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma işlemlerinin toplam yurt dışı fonlamamız içindeki payını artırmak için alternatifleri değerlendirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Taahhütlerimizin göstergesi niteliğinde”

Geçen ay başarıyla tamamladıkları sürdürülebilir sendikasyon yenileme işleminin ardından yurt dışı fonlama tarafında, yılın son işlemini de yine faiz oranı hesaplamasında sürdürülebilirlik kriterlerine dayalı teminatlı fonlama işlemi ile kapattıklarını belirten Üstünsalih, şunları kaydetti: “Sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerimizin bir göstergesi olarak yeşil konut, çevre dostu taşıt, kadın ve genç girişimcilere kullandırılacak krediler gibi alt kategorileri içeren çevresel ve sosyal temalı yeni kredi kullandırımlarını teminatlı fonlama işlemimizin performans kriteri olarak belirledik. Ayrıca şubelerimizde devreye alınacak su arıtma sistemleri vasıtasıyla tüm banka lokasyonlarımızda plastik kullanımının minimuma indirilmesi ve toplam sera gazı emisyonlarımızın yıllık yüzde 2 oranında azaltılması da yine kriterlerimiz arasında yer alıyor. Bundan sonraki süreçte de sürdürülebilir bankacılık alanında ve sürdürülebilir finansman kaynaklarına erişimde öncü rol oynayarak Türk bankacılık sektörüne bu anlamda katkı sağlamak, stratejik hedeflerimizin başında gelmeye devam edecek.”