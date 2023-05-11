Vakıfbank'tan 50 milyar TL'ye varan borçlanma ihracı kararı

Vakıfbank (VAKBN) farklı vadelerde bir veya birden fazla defada, yurt içinde TL cinsi azami 5 yıl vadeli toplam 50 milyar TL nominal değerli borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.



Şirketten KAP'a yapılan açıklama ise şöyle:

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından; farklı vadelerde bir veya birden fazla defada, yurt içinde TL cinsinden, azami 5 yıl vadeli toplam 50.000.000.000.-TL nominal değerli ihraç limiti dahilinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi, satışların halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemleriyle bireysel, kurumsal ve/veya nitelikli yatırımcılara yapılması, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, faiz oranlarının tespitinde ihracı planlanan borçlanma aracının biri vadesinden önce ve birisi de vadesinden sonra olmak üzere en az 2 tane DİBS'in veya Borsa İstanbul'da işlem gören herhangi bir DİBS'in ya da benzer nitelikte bir başka göstergenin (TLREF, TÜFE vb.) referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi, ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.