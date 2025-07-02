VakıfBank'tan sürdürülebilir eurobond ihracı

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, birçok kıtadan uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği 5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarındaki ihracın getirisi yüzde 7,375 olurken, kupon oranı ise yüzde 7,25 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, fonlama yapısında en fazla sürdürülebilir temalı kaynağa sahip banka olduklarını vurguladı.

Uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif Türk bankalarından biri olduklarını belirten Üstünsalih, şöyle devam etti:

"750 milyon dolar tutarında, 5 yıl vadeli yılın ilk sürdürülebilir eurobond ihracını başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Söz konusu işleme, Amerika ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkeden 100'ü aşan yatırımcının yoğun ilgisiyle, ihraç tutarının yaklaşık 2,5 katına ulaşan güçlü bir talep geldi. Böylece, ilk fiyat beklentisine göre 50 baz puan iyileşen işlemin getirisi yüzde 7,375, kupon oranı ise yüzde 7,25 olarak gerçekleşmiştir."

İşleme gelen güçlü talebin, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ve VakıfBank'a duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu aktaran Üstünsalih, "Başarıyla gerçekleştirdiğimiz son işlemimizle birlikte bankamızın sürdürülebilir eurobond ihraç büyüklüğü toplam tutarının 3 milyar dolar seviyesini aşmasıyla bu alanda Türk bankaları arasındaki lider pozisyonumuzu güçlendirdik." ifadesini kullandı.

VakıfBank'ın bu işlemle birlikte yılbaşından bu yana uluslararası piyasalardan sağladığı yeni kaynak tutarının 8,3 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Şubat 2025'te kurumsal nitelikli yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz, 700 milyon dolar tutarındaki en büyük tutarlı ve en uzun vadeli DPR (Çeşitlendirilmiş Ödeme Hakları) seküritizasyon işlemi ve mayısta gerçekleştirdiğimiz 3 yıl vadeli, 4 milyar RMB (renminbi) tutarındaki Çin Kalkınma Bankası kredi anlaşmasının ardından, kaynak yapımızı çeşitlendirmek amacıyla 2020'den bu yana gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir eurobond ihraçlarına bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkanlarıyla yurt dışından ülkemize yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceğiz."