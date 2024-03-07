VakıfBank’tan yurt dışından yeni kaynak temini

VakıfBank, yurt dışından yeni kaynak temin etti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıfbank, uluslararası bir banka ile 500 milyon dolar tutarında 3 yıl vadeli yeni bir fonlama işlemine imza attı.

Yeni kaynak teminine ilişkin açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 2023 yılında uluslararası piyasalardan 6,3 milyar dolar finansman sağladıklarına dikkat çekti. Toplam yurt dışı fonlama tutarının 14 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve toplam pasifler içindeki payının yüzde 15 seviyesine yükseldiğini kaydeden Üstünsalih, “Geçen yıl Ağustos ayında yine başka bir uluslararası banka ile gerçekleştirdiğimiz teminatlı fonlama işleminde olduğu gibi, bu işlem özelinde de alışılmış işlemlere kıyasla hem vadeyi 3 yıl gibi oldukça uzun bir seviyeye hem de işlem büyüklüğünü bir eurobond ihracı eşdeğerine çıkarmayı başardık. Söz konusu işlem ayrıca alternatiflerine kıyasla çok daha uygun maliyetli olması açısından da dikkat çekmektedir. Bu tarz işlemlerle optimum maliyetli yeni fonlama alternatiflerini değerlendirerek kaynak yapımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz.” dedi.