Vanguard, ABD dışındaki varlıklarını 1 trilyon doların üzerine çıkardı

Dünyanın en büyük ikinci varlık yöneticisi Vanguard’ın ABD dışındaki pazarlarda yönettiği müşteri varlıklarının değeri 1 trilyon doları aştı. Şirket, önümüzdeki beş yıl içinde uluslararası müşteri sayısını ve varlıklarını iki kattan fazla artırmayı hedefleyen kapsamlı bir küresel büyüme planı üzerinde çalışıyor.

Vanguard Üst Yöneticisi Salim Ramji, hükümetlerin tasarruf sahiplerini yatırım yapmaya teşvik etmeye çalıştığı bir dönemde, küresel ölçekte “önemli fırsatlar” gördüklerini söyledi. Ramji, özellikle Birleşik Krallık ve Avrupa’da tasarrufların büyük ölçüde nakitte tutulduğunu, bunun da yatırımın pahalı ve karmaşık görülmesinden kaynaklandığını belirtti.

Hedef 40 milyon müşteri

Küresel çapta 12 trilyon doların üzerinde varlık yöneten Vanguard, düşük maliyetli yatırım ürünleriyle tanınıyor ve bireysel yatırımcılara yönelik hazır fonlar sunuyor. Şirket, ABD dışındaki 17 milyon olan müşteri sayısını beş yıl içinde yaklaşık 40 milyona çıkarmayı planlıyor.

Vanguard, Birleşik Krallık hükümetinin tasarrufları yatırıma yönlendirmeyi amaçlayan girişimini destekleyen 19 şirket arasında yer alıyor. Şirket geçen hafta 52 milyar sterlin büyüklüğündeki LifeStrategy fonlarında ücret indirimi yaptı ve müşteri talebi doğrultusunda fonların İngiltere varlıklarına olan ağırlığını azaltarak küresel hisse senetlerine yöneldi.

3 yılda iki katına çıktı

Vanguard’ın uluslararası işlerinden sorumlu yöneticisi Chris McIsaac, ABD dışındaki varlıkların son üç yılda iki katına çıktığını belirterek, mevcut hızla büyümenin sürmesi halinde bir sonraki 1 trilyon dolara ulaşmanın yaklaşık beş yıl alacağını söyledi. McIsaac, uluslararası piyasalarda endeks fonları ve borsa yatırım fonlarının hâlâ yatırımcı portföylerinde yeterince yer almadığını vurguladı.

Ramji ise Avrupa’da Vanguard’ın ortalama ücretinin 14 baz puan olduğunu, sektör ortalamasının ise 65 baz puan seviyesinde bulunduğunu ifade etti. Vanguard’ın fon yatırımcılarına ait bir yapı ile faaliyet göstermesi sayesinde, elde edilen kârın ücret indirimleri yoluyla yatırımcılara geri döndüğünü de sözlerine ekledi.