Varlık Fonu'nun Kardemir hissesi alım işlemi tamamlandı
Türkiye Varlık Fonu'nun Kardemir'in yüzde 4,4'üne ilişkin hisse alım işleminin tamamlandığı duyuruldu.
Türkiye Varlık Fonu Kardemir'in yüzde 4,4'ünü satın alma işlemini tamamlandı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Türkiye Varlık Fonu Kardemir sermayesi içinde yer alan 50,29 milyon nominal değere sahip A grubu paylarının sahibi haline geldi.
Salı günü yapılan açıklamada Varlık Fonu ile Kardökmak AŞ'nin Kardemir sermayesi içinde yer alan 31,99 milyon TL nominal değere sahip A grubu payları ile Karabük Çelik Yapı İmalat Montaj İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kardemir sermayesi içinde yer alan 18,29 milyon TL nominal değere sahip A grubu paylarının 5 Aralık tarihinde Borsa kapanış fiyatı olan pay başına 13,05 TL bedel üzerinden Borsa dışında satın alınmasına yönelik anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.