Vatandaş 2023'e dövizde alımla girdi

İSTANBUL / EKONOMİ



Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 2022'nin son haftalarındaki satıştan terse döndü ve 2023’ün ilk haftasında alımla başladı.



Verilere göre yurtiçi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış olarak döviz mevduatı 3 milyar 235 milyon dolar artış gösterdi. Gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 679 milyon dolar yükselirken tüzel kişilerin döviz mevduatında parite etkisinden arındırılmış artış 2 milyar 557 milyon dolar hesaplandı. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 506 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevduatı ise parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 917 milyon dolar büyüdü.