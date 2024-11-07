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Vatandaş döviz satmayı sürdürdü

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 377,40 milyon dolar düşüş gösterdi.

Haber Merkezi
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Vatandaş döviz satmayı sürdürdü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 168 milyar 83,3 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 Kasım ile sona eren haftada 167 milyar 703 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 191,60 milyon dolar artarak 106 milyar 465,60 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 569 milyon dolar azalarak 61 milyar 237,40 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 957 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 280 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 676 milyon dolar düştü.

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