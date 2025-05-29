Vatandaşın döviz mevduatı 1 ay sonra arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 479,07 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 191 milyar 607,763 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 23 Mayıs ile sona eren haftada 193 milyar 86,83 milyon dolara geldi.

18 Nisan haftasından bu yana gerileyen döviz mevduatlar 4 haftalık gerilemenin ardından artışa geçti.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 946,73 milyon dolar artarak 118 milyar 700,90 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 467,67 milyon dolar azalarak 74 milyar 385,93 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 342,07 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 227,11 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 114,96 milyon dolar düşüş gösterdi.