Vatandaşın döviz mevduatı 710 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 195 milyar 568,03 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 25 Nisan ile sona eren haftada 194 milyar 846,15 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 535,80 milyon dolar azalarak 119 milyar 328,67 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı , 174,65 milyon dolar azalarak 75 milyar 517,48 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 147,29 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 81,87 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 65,42 milyon dolar düşüş gösterdi.