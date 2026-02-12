  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Vatandaşın döviz mevduatı azaldı
Takip Et

Vatandaşın döviz mevduatı azaldı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 4 milyar 679,92 milyon dolar azalış gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Vatandaşın döviz mevduatı azaldı
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 238 milyar 168,89 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 6 Şubat ile sona eren haftada 233 milyar 487,97 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 4 milyar 322,57 milyon dolar azalarak 156 milyar 373,38 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 357 milyon dolar azalarak 77 milyar 114,58 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 113,92 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 521,73 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 407,81 milyon dolar artış gösterdi.

KKM hesaplarında erime sürüyor! 2,5 milyar TL'ye gerilediKKM hesaplarında erime sürüyor! 2,5 milyar TL'ye gerilediEkonomi
Yabancı hisse alımını sürdürdü: Aralıksız 10. haftasındaYabancı hisse alımını sürdürdü: Aralıksız 10. haftasındaBorsa Haberleri
Bankacılık sektörünün kredi hacmi artarken mevduatlar gerilediBankacılık sektörünün kredi hacmi artarken mevduatlar gerilediFinans
Merkez Bankası'nın rezervleri rekordan geriledi: 10 milyar doları aşkın düşüşMerkez Bankası'nın rezervleri rekordan geriledi: 10 milyar doları aşkın düşüşEkonomi

 

 