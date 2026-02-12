Vatandaşın döviz mevduatı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 238 milyar 168,89 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 6 Şubat ile sona eren haftada 233 milyar 487,97 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 4 milyar 322,57 milyon dolar azalarak 156 milyar 373,38 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 357 milyon dolar azalarak 77 milyar 114,58 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 113,92 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 521,73 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 407,81 milyon dolar artış gösterdi.