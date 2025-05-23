Vatandaşın döviz mevduatında azalış sürdü

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 518,50 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 193 milyar 126,26 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 16 Mayıs ile sona eren haftada 191 milyar 307,76 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 2 milyar 23,90 milyon dolar azalarak 116 milyar 754,17 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 505,40 milyon dolar artarak 74 milyar 853,59 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 864,68 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 86,59 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 951,27 milyon dolar artış gösterdi.