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Vatandaşın dövizden çıkışı sürdü

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı üçüncü haftada da azalmaya devam etti. Döviz mevduatı bir haftada 382,53 milyon dolar düşüş gösterdi.

Haber Merkezi
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Vatandaşın dövizden çıkışı sürdü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 193 milyar 508,8 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 9 Mayıs ile sona eren haftada 382,53 milyon dolar azalışla 193 milyar 126,26 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 14,54 milyon dolar artarak 118 milyar 778,07 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 397,07 milyon dolar azalarak 74 milyar 348,20 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı, 710,69 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 496,76 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 213,93 milyon dolar düşüş gösterdi.

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