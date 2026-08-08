Veri merkezi devi Switch 50 milyar dolar değerlemeyle borsaya dönüyor

Küresel teknoloji pazarında veri depolama, bulut sistemleri ve özellikle yapay zeka hesaplama güçlerine yönelik talep patlaması, altyapı sağlayıcılarının piyasa değerlerini rekor seviyelere taşıdı. Dijital altyapı sektörünün en köklü oyuncularından biri olan Switch, bu küresel konjonktürü arkasına alarak 50 milyar dolarlık rekor bir değerleme hedefiyle borsaya geri dönüş biletini aldı. Daha önce özel sermaye şirketleri tarafından satın alınarak borsadan çekilen veri merkezi operatörü, kamuya açık pazarlara yapacağı bu görkemli dönüşle birlikte likidite kapasitesini maksimuma çıkarmayı amaçlıyor.

Teknoloji endekslerinde yeni dönem ve likidite akışı

Halka arz sürecinden elde edilecek milyarlarca dolarlık kaynağın, şirketin küresel ölçekteki yeni nesil çevre dostu ve yüksek performanslı veri merkezi kampüslerinin inşasında kullanılması planlanıyor. Finans analizleri, yapay zeka trenini kaçırmak istemeyen kurumsal yatırımcıların bu halka arza yoğun bir talep göstereceğini öngörüyor. Teknoloji sektöründeki sermaye akışını doğrudan etkileyecek olan bu devasa giriş, likidite sıkışıklığı yaşayan büyüme odaklı diğer şirketler için de bir güven göstergesi niteliği taşıyor. Yatırımcı iştahının bu seviyede test edilmesi, önümüzdeki çeyreklerde teknoloji borsalarında listelenmeyi bekleyen pek çok girişim için yeni bir dönemi başlatabilir. Switch'in bu büyüklükteki hamlesi, kendi büyüme haritasını şekillendirmenin yanı sıra teknoloji borsalarında işlem gören diğer altyapı ve gayrimenkul yatırım ortaklığı hisseleri için de yeni bir fiyatlama referansı haline geliyor.