VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,3 azalışla 10.220,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yüzde 0,3 düşüşle 10.191,00 puana indi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 10.201,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD ve ticaret partnerleri arasında devam eden tarife müzakerelerinden olumlu sonuçlar alınabileceği iyimserlikleriyle pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, yarın VİOP'ta vade sonu olması nedeniyle pozisyon kapatma ve taşıma işlemelerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ile JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.150 ve 10.050 puanın destek, 10.250 ve 10.350 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.