VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,39 azalışla 12.390,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 12.374,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,26 altında 12.358,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda yapay zeka ile teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden iyimser havanın etkisi ve hisse senedi piyasalarında yıl sonu rallisinin olabileceğine dair beklentilerle risk iştahı yüksek seyretmeye devam ederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 seviyelerinin direnç, 12.300 ve 12.200 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.