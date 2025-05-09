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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne önceki kapanışa paralel 10.620,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
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Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 2,2 artışla 10.620,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yükselişini sürdürerek 10.625,00 puana çıktı.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına paralel 10.620,00 seviyesinden işlem gördü.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisi ile yurt dışında İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.700 ve 10.750 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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