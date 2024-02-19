VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 10.000,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 9.964,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 9.974,50 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, özellikle ABD'de Nvidia ve Wallmart gibi önemli şirketlerin bilançolarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını belirterek, yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü faiz kararına çevrildiğini söyledi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise kısa vadeli dış borç ve iş gücü istatistiklerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.