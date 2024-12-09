VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 1,1 artışla 11.452,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 1,1 artışla 11.323,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini devam ettirerek 11.335,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, dünya genelinde siyasi krizlerin derinleşmesi ve jeopolitik endişelerin artmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

ABD'de açıklanan verilerden alınan sinyaller, ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserliği beslemesine karşın, Güney Kore ve Fransa'daki siyasi karışıklıklar ile Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi, toptan eşya stokları ve Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.350 ve 11.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.