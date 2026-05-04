VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Perşembe alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,08 artışla 17.390,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselmeye devam ederek 17.432,00 puandan kapandı.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,37 üzerinde 17.454,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve tarafsız ülkelere ait gemilerin geçişine destek vereceğine yönelik açıklamalarının olumlu etkisiyle haftaya pozitif başladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.600 ve 17.700 puanın direnç, 17.300 ve 17.200 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 3,19 artacağını tahmin etti.