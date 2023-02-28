Visa ve Mastercard'dan 'kripto planları'na fren

Reuters'ın haberine göre, ABD'li ödeme devleri Visa ve Mastercard, bir dizi yüksek profilli çöküşün sektöre olan inancı sarsmasının ardından kripto şirketleriyle yeni ortaklıklar kurma planlarında frene bastığını bildirdi.

Hem Visa hem de Mastercard'ın, kripto ile ilgili belirli ürün ve hizmetlerin lansmanını piyasa koşulları ve düzenleyici ortam iyileşene kadar ertelemeye karar verdiği bildirildi.

Dünyanın en büyük ödeme işlemcisi olan Visa sözcüsü, "Kripto sektöründeki son zamanlardaki yüksek profilli iflaslar, kripto paranın ana akım ödemelerin ve finansal hizmetlerin bir parçası haline gelmesinden önce kat etmemiz gereken uzun bir yolumuz olduğunu önemli bir şekilde hatırlatıyor" dedi.

Ancak sözcü, bunun şirketin kripto stratejisini ve odağını değiştirmediğini de sözlerine ekledi.

Mastercard'ın bir sözcüsü şunları söyledi: "Çabalarımız, temeldeki blockchain teknolojisine ve bunun mevcut sorunlu noktaları ele almaya ve daha verimli sistemler oluşturmaya yardımcı olmak için nasıl uygulanabileceğine odaklanmaya devam ediyor."