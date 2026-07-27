Vodafone yapay zeka desteği ve Almanya pazarıyla finansal beklentilerini yükseltti

Vodafone Group, yeni mali yılın ilk çeyreğine ait operasyonel sonuçlarında stratejik dönüşüm adımlarının karşılığını almaya başladı. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, haziran ayında sona eren üç aylık dönemde organik hizmet gelirleri %5,2 büyüme kaydederek analistlerin %4,6 olan piyasa beklentisini geride bıraktı. Toplam grup gelirleri, İngiltere pazarındaki 'Three' birleşmesinin konsolidasyon etkisiyle %9,7 artış göstererek 10,29 milyar Euro seviyesine ulaştı. Yapay zeka destekli kurumsal dijital servisler, bulut güvenliği ve nesnelerin interneti (IoT) çözümlerini kapsayan 'Vodafone Business' birimi %5 büyüme sergileyerek bu çeyrekteki ciro artışının ana lokomotiflerinden biri oldu.

Almanya ve İngiltere pazarlarında operasyonel toparlanma süreci

Grubun en büyük operasyonel bölgesi konumunda bulunan ve toplam gelirlerin yaklaşık %30'unu sırtlayan Almanya pazarında uzun süredir devam eden daralma trendi yerini büyümeye bıraktı. Tüketici geniş bant segmentindeki ortalama kullanıcı başı gelir artışları ve toptan satış kanallarındaki hacim genişlemesi sayesinde Almanya operasyonları ilk çeyrekte %1,2'lik organik büyüme yakaladı. İngiltere pazarında ise bireysel geniş bant talebi ve kurumsal sabit hat işbirliklerinin geri dönüşüyle organik hizmet gelirleri %0,6 artış yönünde ivme kazandı. Afrika bölgesi ise veri odaklı hizmetler ve mobil finansal çözümlere yönelik yoğun talebin sürmesiyle %12,6'lık büyüme kaydederek gruba en yüksek katkıyı sağlayan coğrafya olmaya devam etti.

Safaricom konsolidasyonu sonrası yıl sonu finansal tahminlerinin revizyonu

Operasyonel verimlilik programları ve maliyet azaltıcı yapısal hamleler, grubun karlılık marjlarına da doğrudan yansıdı. Şirketin amortisman ve kira öncesi düzeltilmiş faaliyet karı %6,7 artarak 2,93 milyar Euro'ya yükselirken, kar marjı 0,6 puanlık genişlemeyle %28,5 olarak gerçekleşti. Kenya merkezli Safaricom üzerindeki efektif hisse payının %55'e çıkarılması ve finansal sonuçların 1 Temmuz itibarıyla tam konsolide edilecek olması nedeniyle yönetim, yıl sonu EBITDAaL tahmin aralığını 13 milyar ile 13,3 milyar Euro aralığına yükseltti. CEO Margherita Della Valle, yıla güçlü bir başlangıç yaptıklarını belireterek, operasyonel ivmenin yılın geri kalanında da korunacağını ve hedeflenen yeni finansal bantların üst sınırına ulaşmayı beklediklerini vurguladı.