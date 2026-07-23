Volkan Dükkancık: 92 doların üzerine giden petrol endeks üzerinde baskı yaratmaya devam eder

Volkan Dükkancık, küresel jeopolitik gerginliklerin petrol fiyatlarını 92 dolar sınırına taşıdığını ve bu seviyenin borsa için belirleyici bir nokta olduğunu ifade etti. Brent petrolün 92 dolar direncini kırması durumunda 97,5 ve 104 dolar seviyelerinin hedef haline gelebileceği uyarısında bulunan Dükkancık, "92 doların üzerine giden bir petrol fiyatı bizim endeks üzerinde de baskı yaratmaya devam eder" sözleriyle piyasadaki risklere dikkat çekti. Dükkancık'a göre, petrolün 90 doların altına sarkması durumunda bu hareket piyasa için destekleyici bir katalizör olabilirken, mevcut gerginlikler bu ihtimali kısa vadede zorlaştırmaktadır.

Merkez Bankası kararı ve piyasanın ‘tutunacak dal’ arayışı

Ekonomideki faiz beklentilerini değerlendiren Dükkancık, faiz indirimlerinin sürekli olarak ötelenmesinden duyduğu yorgunluğu dile getirerek, "Faiz indirim beklentilerini ötelemekten yorulduk " ifadesini kullandı. Mart ayından bu yana jeopolitik riskler nedeniyle faiz indirimlerinde bir duraksama dönemine girildiğini belirten Dükkancık, Merkez Bankası’nın mevcut sıkı duruşunu koruyacağını öngördü. Öte yandan temmuz ayındaki enflasyonist baskılar ve zamlar nedeniyle tonda bir yumuşama dahi beklemediğini vurgulayarak piyasanın bugün tutunacak güçlü bir gerekçe bulmakta zorlanabileceğine işaret etti.

Sanayi ve savunma hisselerinde teknik seviyeler: Tüpraş ve Aselsan

Endeksin lokomotif şirketlerine dair analizlerini paylaşan Dükkancık, Tüpraş'ın bu çeyrekte oldukça parlak bir bilanço açıklayacağını ancak bu durumun 200 TL'den 310 TL'ye kadar olan yükselişle büyük oranda fiyatlandığını belirtti. Yatırımcıların 300 TL altındaki hareketlerde 280 TL desteğine odaklanması gerektiğini, kar realizasyonlarının görülebileceğini söyledi. Aselsan tarafında ise 340-400 TL bandının takip edildiğini ifade eden Dükkancık, 340 TL seviyesinin güçlü bir dip olduğunu ve bu seviyelerde fırsat aranabileceğini, 400 TL’ye yaklaşıldığında ise yükselişin zorlanabileceğini ekledi.