Volkan Dükkancık’tan kritik Borsa İstanbul analizi: 13.800 puan kırmızı çizgimiz

Pusula Yatırım Strateji Direktörü Volkan Dükkancık, BIST 100 endeksinde daha önce öngördükleri 13.200 desteğinden başlayan ana senaryonun sağlıklı bir şekilde işlediğini belirtti. Ortalamaların üzerine güçlü bir hacimle çıkılmasının majör bir değişim olduğunu ifade eden Dükkancık, algoritmaların uzun bir aradan sonra tekrar ‘al’ konumuna geçtiğine dikkat çekti. ABD-İran gerginliği ve petrol fiyatları gibi risklerin halen masada olduğunu hatırlatan analist, buna rağmen faiz indirimi beklentisinin piyasa tarafından kabullenilmesinin endeksin önünü açtığını söyledi.

Endekste teknik olarak 13.800 puan seviyesini ‘kırmızı çizgi’ olarak tanımlayan Dükkancık, bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece ilk hedefin 14.400 puan olacağını belirtti. Bu direncin de aşılması durumunda Borsa İstanbul’da TL bazında yeni zirvelere doğru bir yolculuğun başlayabileceğini ifade etti.

Sasa, Aselsan ve Tekfen’de stratejik seviyeler

Şirket bazlı değerlendirmelerde Sasa için dikkat çekici açıklamalarda bulunan Volkan Dükkancık, net karda vergi giderleri ve borç yükü nedeniyle baskı olsa da operasyonel tarafta toparlanma ve FAVÖK artışı görüldüğünü belirtti. Şirketin geri alım açıklaması ve Merinos’un halka arzı gibi gelişmelerin katalizör olabileceğini söyleyen Dükkancık, 2.17 - 2.20 stop seviyesiyle artık Sasa’da risk alınabileceğini ifade etti. Aselsan’ı ‘endeksin göz bebeği’ olarak tanımlayan Dükkancık, 385 direncinin aşılması durumunda hissenin yeni zirveleri hedefleyeceğini vurguladı.

Tekfen Holding tarafında Oyak Grubu’nun alımı sonrası ciddi bir ralli yaşandığını belirten Dükkancık, 163-170 TL civarındaki çağrı fiyatı beklentisinin fiyatlandığını, mevcut pozisyonlar için 200 seviyesinin stop kabul edilerek trendin takip edilmesi gerektiğini önerdi. Astor Enerji’de ise MSCI endeksine dahil olma beklentisinin pozitif yansıdığını ve 300 seviyesinin stop olarak izlenmesi gerektiğini ekledi.

Sektörel baskılar: Havacılık, GYO ve enerji

Dükkancık, yüksek faiz ve maliyet artışlarının bazı sektörleri zorlamaya devam ettiğini belirtti. Pegasus’un yolcu gelirlerindeki artışa rağmen yakıt ve personel maliyetleri nedeniyle operasyonel zarar açıkladığını ifade eden Dükkancık, bilançolarda bir toparlanma ışığı görmek için henüz erken olduğunu söyledi. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) tarafında ise faiz indirim beklentisi güçlenmeden kalıcı bir hareketin zor olduğunu, ancak Emlak Konut’ta 17.40 desteğinden gelen tepkinin 20.50 seviyesine kadar sürebileceğini belirtti.

Son olarak enerji üreticileri tarafında Galata Wind örneğiyle piyasadaki düşük elektrik fiyatlarının bilançoları baskıladığını söyleyen Volkan Dükkancık, kısa vadeli görüntünün zayıf olmasına rağmen hisselerin uzun vadeli dip seviyelerine yakın olduğunu, alım için 21.50 seviyelerinin beklenebileceğini ifade etti.